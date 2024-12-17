Hımeymim Üssü'nde Rus Askeri Hareketlilik - Son Dakika
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Hımeymim Üssü'nde Rus Askeri Hareketlilik

Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nde Rus savaş uçakları uçuş yaparken, S-400 parçaları sökülüyor.

17.12.2024 14:47
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Suriye'nin batısında Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rus askeri birlikleri ülke genelinde konuşlu oldukları bölgelerden çekiliyor.

Bu kapsamda, Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor.

Hava üssünden kalkış yapan Rus savaş uçakları, dün, Hama ve İdlib semalarında saldırı düzenlemeden uçuş yapıp üsse dönerken, bugün de İdlib, Halep ve Hama'da görüldü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir hava aracının da İdlib semalarında uçuş yaptığı gözlemlendi.

S-400 sistemi parçaları nakledilmek üzere sökülüyor

ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin, Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere yaptığı hazırlık yer aldı.

Görüntülerde, Hımeymim Hava Üssü'ndeki iki An-124 ağır askeri nakliye uçağının burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır olduğu, S-400 hava savunma sisteminin parçalarının da sökülerek nakliyeye hazırlandığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hımeymim Üssü'nde Rus Askeri Hareketlilik - Son Dakika

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