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Hindistan'da çatışmada 4 asker öldü - Son Dakika
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Hindistan'da çatışmada 4 asker öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askeri hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Çatışmanın ardından ilçe genelinde askeri operasyonlar devam edecek.

Hindistan\'da çatışmada 4 asker öldü
22.12.2023 - 19:11,
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Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan ordusu, Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, direnişçilerin Hindistan ordusuna ait 2 askeri araca ateş açmasının ardından çatışma yaşandığı kaydedildi.

Çıkan çatışmada 4 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, ilçe genelinde askeri operasyonların devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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