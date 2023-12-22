Hindistan\'da çatışmada 4 asker öldü

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Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan ordusu, Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, direnişçilerin Hindistan ordusuna ait 2 askeri araca ateş açmasının ardından çatışma yaşandığı kaydedildi.
Çıkan çatışmada 4 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, ilçe genelinde askeri operasyonların devam edeceği aktarıldı.
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