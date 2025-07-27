Hırvatistan ve Sırbistan'da Şiddetli Yağış

Hırvatistan ve Sırbistan'da yüksek hava sıcaklıklarının ardından sağanak ve rüzgar etkisini gösterdi.

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü (DHMZ), şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Zagreb dahil Rijeka ve Karlovac bölgelerinde kırmızı, ülkenin geri kalan kısımlarında da turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Ülkenin sahil kesimlerinde sağanakla etkisini gösteren rüzgar, çok sayıda çatının hasar görmesine ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlerde bazı bölgelerde dolu yağdığı ve su baskınlarının olduğu kaydedildi.

Sırbistan'da yağış uyarısı

Sırbistan'da 42 dereceye varan hava sıcaklıklarının ardından bugün itibarıyla şiddetli yağış ve rüzgar etkisini gösteriyor.

Sırbistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), dikkatli olunması uyarısında bulundu, ekiplerin sahada olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ivica Dacic de basına yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 27 orman yangınının devam ettiğini, bir kişinin yaralandığını, 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Sırbistan'da dünden bu yana açık alanda 236 yangın çıktığını kaydeden Dacic, 656 itfaiye görevlisinin söndürme çalışmalarında yer aldığını söyledi.