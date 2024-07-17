Hitit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılında 3 Yeni Bölüme Öğrenci Alacak

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Hitit Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılında 3 yeni bölüme öğrenci alınacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Kuyumculuk ve Takı Tasarım, Mahkeme Büro Hizmetleri ve Aşçılık programlarına öğrenci alımına ilişkin başvurunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, onayla birlikte 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mahkeme Büro Hizmetleri Programı ile Aşçılık Programına ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programına 30 öğrenci alınacağı aktarıldı.