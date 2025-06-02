Hollanda'da Bisiklet Kullanım Oranı Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'da Bisiklet Kullanım Oranı Yükseliyor

Hollanda\'da Bisiklet Kullanım Oranı Yükseliyor
02.06.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da bisikletle yapılan yolculuk oranı %28, şehir merkezlerinde ise %50'yi aşıyor.

Hollanda Bisiklet Kullanıcıları Birliği (Fietsersbond) Kurumsal İlişkiler Direktörü Wim Bot, Avrupa ülkelerinin ulaşım araçları içinde bisikletin payını güçlendirmeyi hedeflediğini, Hollanda'da büyük şehir merkezlerinde yapılan yolculukların yarısından fazlasının bisikletle yapıldığını söyledi.

Bot, AA muhabirine, Hollanda'nın bisiklet ülkesi haline gelme sürecini anlattı.

Wim Bot, 2018'den beri Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanan 3 Haziran tarihinin önemini vurgulayarak, Avrupa'da hükümetlerin ulaşım aracı olarak bisikleti yeniden yaşamın merkezine almayı hedeflediğini belirtti.

"Hollanda'da tüm yolculukların yaklaşık yüzde 28'i bisikletle yapılıyor"

Bot, "Bisiklet kullanımı 20. yüzyılın ilk yarısında tüm Avrupa ülkelerinde çok popülerdi, çünkü otomobilin yaygınlaşmasından önce ilk bireysel ulaşım aracı bisikletti. Ardından tabii ki otomobil çoğu Avrupa şehrinde her şeyi değiştirdi." diyerek Avrupa'da otomobilin yaygınlaşmasıyla birlikte bisikletin önceliğini kaybettiğini anlattı.

Hollanda'da bisiklet kullanımının hiçbir zaman sınıfsal bir olgu olmadığını dile getiren Bot, "Otomobil sahipliği Hollanda'da ancak 1960'lı ve 70'li yıllarda yavaş şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bu nedenle 60'larda bisiklet kullanım oranı hala çok yüksekti ve bisikletin ulaşımdaki varlığı hiçbir zaman yok olmadı." diye konuştu.

Bot, bisikletin ulaşım araçlarındaki merkezi rolüne yeniden kavuşmaya başladığına işaret ederek, "Şu anda Hollanda'da tüm yolculukların yaklaşık yüzde 28'i bisikletle yapılıyor. Kısa mesafeli yolculuklarda bu oran yüzde 35'e çıkarken, büyük şehirlerin merkezlerinde yapılan yolculukların yüzde 50'den fazlası bisikletle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"24 milyon bisiklet, 4 milyon elektrikli bisiklet"

Hollanda'daki bisiklet istatistiklerini paylaşan Bot, "17 milyon nüfuslu Hollanda'da yaklaşık 24 milyon kayıtlı bisiklet var. Elektrikli bisiklet sayısı ise 4 milyon olarak tahmin ediliyor." şeklinde konuştu.

Bot, elektrikli bisikletlerin ilk olarak yaşlı kişiler tarafından benimsendiğine değinerek, "Bisiklet sürerken biraz daha desteğe ihtiyaç duyan yaşlı insanlar ilk kullanıcı grubuydu. Ancak günümüzde elektrikli bisikletler tüm yaş gruplarında popüler." dedi.

-"Sıfır emisyonlu lojistik"

Bot, şirketlerin de elektrikli bisikletleri yaygın olarak kullandığını vurgulayarak, "Bu sıfır emisyonlu lojistik. Dünyadaki şehirler hava kirliliği gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bu nedenle sıfır emisyonlu lojistiğe doğru bir hareket var ve bisiklet kullanımı sınıf misyonlu lojistik de önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Büyük şirketlerin şehirlerde bisiklet kullandığını söyleyen Bot, "Onlar için uygun çünkü bisiklet kullanımı genellikle şehirlerde dolaşmanın en verimli ve en hızlı yolu." ifadelerini kullandı.

"Motorlu araç hızını saatte 30 kilometreye düşürmeliyiz"

Bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşması ve güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bot, "Özellikle büyük şehirlerde ve üniversite kentlerinde işler giderek daha yoğun hale geliyor ve daha farklı türde bisikletler var. Aslında şehirlerde alan sorunu oldukça dramatik bir şekilde karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

Bot, Hollanda'daki mevcut bisiklet yollarının yeterli olmadığına dikkati çekerek, "Motorlu trafiğin hızını şehrin tamamında saatte 30 kilometreye düşürmek çok önemli ki daha az araba olsun ve daha farklı türde bisikletlerle yolu paylaşmak daha mümkün hale gelsin. Bisiklet için daha fazla alana ihtiyacımız var." dedi.

Hollanda'da insanlar çocuklarını bisikletle okula bırakırken, siparişler ve alışverişler bisikletli kuryelerle sağlanıyor, şirketler çalışanlarının bisikletle ulaşımını desteklemek için aylık bisiklet kiralama ücretlerini karşılıyor veya bisiklet satın alma masraflarını finanse ediyor.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Den Haag gibi büyük şehirler ise şehir merkezlerindeki bazı noktalarda araçlar için hız limitini saatte 50 kilometreden 30'a düşürerek bisikletliler için daha güvenli trafik oluşturma adımları attı.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanıyor

Türkmenistan hükümetinin öncülüğünde 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla kabul edilen Dünya Bisiklet Günü, bisikletin "benzersizliği, dayanıklılığı ve çok yönlülüğü" ile "basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz ve çevre dostu sürdürülebilir bir ulaşım aracı" olmasını vurguluyor.

BM Genel Kurulu'nun 2022'de kabul ettiği "Sürdürülebilir kalkınma için ana akım bisiklet kullanımının toplu taşıma sistemlerine entegrasyonu" kararı, bisiklet kullanımının bu rolünü esas alıyor.

Kovid-19 pandemisi sonrası birçok Avrupa şehri ulaşım sistemlerini yeniden gözden geçirirken, sağlıklı, yeşil ve ekonomik bir ulaşım alternatifi olarak bisikleti öne çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktiviteyi artırması, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları azaltması, hava ve gürültü kirliliğini düşürmesi nedeniyle bisiklet kullanımını aktif olarak destekliyor.

Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Bisiklet Kullanım Oranı Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
19:41
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da Bisiklet Kullanım Oranı Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.