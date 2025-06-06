Hollanda'da Demir Yolları Grevi

Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla ülkede tren istasyonlarının merkezi olan Utrecht Tren Garı'nın da bulunduğu bölgede bugün 24 saatlik greve gidildi.

NS çalışanlarının bugünkü grevi nedeniyle Amsterdam-Schiphol hattındaki bazı seferler hariç tüm tren seferleri iptal edildi.

Demir yolları çalışanlarının maaşlarının artırılması taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından başlatılan ve ulaşımı gün boyu olumsuz etkileyen grev, 10 Haziran'da ülkenin güney ve batı bölgesinde devam edecek.

NS çalışanları taleplerine karşılık verilmediği takdirde, 12 Haziran ve 16 Haziran'da ülkenin diğer bölgelerinde ve 17 Haziran'da ise ülkenin genelinde grev yapmayı planlıyor.

Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarına sunulan yıllık yüzde 2,55'lik maaş artışını yetersiz buluyor.