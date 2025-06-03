Hollanda'da Hükümet Krizi - Son Dakika
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Hollanda'da Hükümet Krizi

03.06.2025 12:17
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Geert Wilders, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle koalisyondan ayrılınca hükümet düştü.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini koalisyondan çekmesiyle hükümet düştü.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullandı.

PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, bugün öğleden sonra 13.30'da toplanarak Wilders'in bakanlarını hükümetten çekmesinin ardından nasıl devam edileceğini açıklayacak.

Wilders, kısa süre önce göçmen politikalarında sıkılaştırmayı hedefleyen 10 maddelik bir planla gelerek koalisyonun diğer ortaklarından bu 10 maddelik planın onaylanmasını ya da koalisyon anlaşmasına eklenmesini istemişti.

Geert Wilders, bu teklifine yanaşmayan koalisyon üyelerini, önceki gün hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.

Wilders, dün başlayan görüşmelerden bir sonuç alınamamasının ardından bu sabah devam eden görüşmelerde hükümetten çekildiğini açıklayarak, koalisyondan ayrıldı ve PVV'li bakanları da hükümetten çekti.

Koalisyon ortaklarından sert tepki

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Wilders'in kararını "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek, "Geert'in amacı işin esasıyla ilgili değil. Asıl amacı göçmen meselesi, Hollanda'nın çıkarları ya da seçmenleri değil." görüşünü paylaştı.

Yeşilgöz, "Birinin bu şekilde kendi çıkarını ön plana alıp ülkeyi bu anda yalnız bırakması karşısında şaşkınım. Wilders, Hollanda'yı yalnız bırakıyor." dedi.

Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) lideri Caroline van der Plas ise Wilders'in kararını "Tamamen sorumsuz, pervasız ve değişim umut edenler için anlaşılmaz." olarak değerlendirdi.

Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) lideri Nicolien van Vroonhoven da Wilders'in tutumunu "sorumsuz ve anlaşılmaz" olarak tanımlayarak, diğer üç koalisyon ortağının sert göçmen politikasında işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Muhalefetten erken seçim çağrısı

Muhalefet partilerinden erken seçim çağrıları gelmeye başladı.

Hristiyan Demokrat Çağrı (CDA) lideri Henri Bontenbal, "iki yıl deney ve siyasi kaostan sonra" yeni seçimlerin "en iyi seçenek" olduğunu belirterek, "daha fazla huzur, temizlik ve düzenle düzgün bir hükümet." çağrısında bulundu.

Demokratlar 66 (D66) lideri Rob Jetten ise koalisyonun dağılmasına "şaşırmadığını" vurgulayarak, "Bugün olmasaydı, herkes önümüzdeki haftalarda bekliyordu" diye konuştu. Jetten, diğer koalisyon ortaklarının, Wilders tarafından "rehin alındığını" iddia etti.

Hollanda Parlamentosu'nda halihazırda 37 sandalyeye sahip olan PVV'nin, son haftalarda yapılan anketlerde oy kaybı yaşadığı ve 30 sandalyeye düşerek ikinci ve üçüncü sıradaki partilerle aynı seviyeye geldiği gözlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Hükümet Krizi - Son Dakika

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