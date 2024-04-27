Hollanda'da Kral Günü'nde İslam'ı Anlatmak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'da Kral Günü'nde İslam'ı Anlatmak

Hollanda\'da Kral Günü\'nde İslam\'ı Anlatmak

Hollanda'da Kral Günü'nde çeşitli kentlerde İslam'ı anlatmak için Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Müslüman Perspektif Vakfına bağlı 'Neden İslam' adlı birimin yöneticileri ve gönüllüler, 15 kentte 'İslam'a Davet' adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Kral Günü'nü kutlamak için şehir merkezine gelenlere Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi, İslam'ı konu alan broşürler dağıtıldı ve İslam anlatıldı.

27.04.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da "Kral Günü"nde çeşitli kentlerde İslam'ı anlatmak için Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Müslüman Perspektif Vakfına bağlı "Neden İslam" adlı birimin yöneticileri ve gönüllüler, 15 kentte "İslam'a Davet" adlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Kral Günü'nü kutlamak için şehir merkezine gelenlere Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi, İslam'ı konu alan broşürler dağıtıldı ve İslam anlatıldı.

Rotterdam kentinde Kur'an-ı Kerim dağıtan "Neden İslam" Birim Başkanı Bekir Ekinci, AA muhabirine, amaçlarının Müslüman olmayan Hollandalılara Kur'an-ı Kerim dağıtarak, İslam'ı anlatmak ve Kur'an ile tanışmalarına vesile olmak olduğunu söyledi.

Ekinci, "İslam'a karşı gerçekten samimilerse, bu vesileyle onları İslam'a davet ediyoruz. Elhamdülillah bugün en az 5 kişinin İslam'a girmesine vesile olduk. Bizim burada 5 kişi İslam ile şereflendi." dedi.

Hollanda'da son yıllarda İslam'a çok büyük ilgi olduğunu belirten Ekinci, "Kur'an'a rağbet gösteriyorlar. Birçoğu muhakkak Kur'an okuyacağını söylüyor. Bu şekilde Allah'ın izniyle birçok insanın İslam ile tanışmasına veya İslam'a girmesine vesile oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, "Sadece Rotterdam'da değil, özellikle bugün Kral'ın yaş günü olması nedeniyle 15 şehirde stant kurduk. Kral Günü'nde birçok insan sokağa çıktığı için bizim için iyi bir fırsat oldu." diye konuştu.

Etkinliğe katılarak hediye edilen Kur'an-ı Kerim'den alan Tara Mercera, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek "İnsanlara ilham vermek, İslam'ın başkalarıyla paylaşılarak ihtiyacı olanlara ve dinden uzaklaşmış olanlara İslam'ı anlatmak çok iyi bir eylem." değerlendirmesinde bulundu.

Mercera, "Evet okuyacağım. Çok ilginç olduğunu düşünüyorum. İncil'i okumuştum, şimdi de Kur'an'ı okuyacağım. Bana hangi bakış açısını vereceğine ve onda hangi güzellikleri bulacağıma bakacağım." dedi.

Daha önce hiçbir dini kitabı okumadığını söyleyen Silke Hofman da Kur'an-ı Kerim'in dağıtılmasının çok güzel olduğunu ve kesinlikle okuyacağını dile getirdi.

Aty Blaauboer da "Kesinlikle okuyacağım. Kur'an'dan alacağım güzellikleri torunlarıma aktaracağım." diye konuştu.

Hollanda'da "Kral Günü"

Hollanda'da Kral Günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Günler öncesinden kutlamalar için hazırlanan Emmen kentinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Kral Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima ile ailenin diğer üyeleri, halkı selamladıktan sonra düzenlenen şenliklere ve etkinliklere katıldı.

Turuncu renklerle donatılan ülkede, büyükşehirlerin yanı sıra diğer kentlerde de etkinlikler düzenlendi. İnsanların turuncu kıyafetler giydiği ve sokaklarda geleneksel oyunları sahnelediği etkinliklere özel geleneksel yiyecekler hazırlandı.

Kral Günü'nde halk, sokaklarda tezgah açıp istediği ürünleri satabiliyor. Kurulan tezgahlarda genellikle ikinci el eşyalar satılıyor.

Daha önce "Kraliçe Günü" olarak kutlanan günün adı, Kral Willem Alexander'ın tahta geçmesiyle 11 sene önce "Kral Günü" olarak değiştirildi. Hollanda'nın milli bayramları arasında yer alan kutlamalar, Kraliçe Wilhelmina'nın doğum günü olan 31 Ağustos 1885'te başlamıştı.

Kaynak: AA

Hollanda, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kral Günü'nde İslam'ı Anlatmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Dev derbide ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev derbide ilk düdük çaldı
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da Kral Günü'nde İslam'ı Anlatmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement