Hollanda\'da Kral Günü\'nde İslam\'ı Anlatmak

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Hollanda'da "Kral Günü"nde çeşitli kentlerde İslam'ı anlatmak için Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Müslüman Perspektif Vakfına bağlı "Neden İslam" adlı birimin yöneticileri ve gönüllüler, 15 kentte "İslam'a Davet" adlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Kral Günü'nü kutlamak için şehir merkezine gelenlere Hollandaca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi, İslam'ı konu alan broşürler dağıtıldı ve İslam anlatıldı.

Rotterdam kentinde Kur'an-ı Kerim dağıtan "Neden İslam" Birim Başkanı Bekir Ekinci, AA muhabirine, amaçlarının Müslüman olmayan Hollandalılara Kur'an-ı Kerim dağıtarak, İslam'ı anlatmak ve Kur'an ile tanışmalarına vesile olmak olduğunu söyledi.

Ekinci, "İslam'a karşı gerçekten samimilerse, bu vesileyle onları İslam'a davet ediyoruz. Elhamdülillah bugün en az 5 kişinin İslam'a girmesine vesile olduk. Bizim burada 5 kişi İslam ile şereflendi." dedi.

Hollanda'da son yıllarda İslam'a çok büyük ilgi olduğunu belirten Ekinci, "Kur'an'a rağbet gösteriyorlar. Birçoğu muhakkak Kur'an okuyacağını söylüyor. Bu şekilde Allah'ın izniyle birçok insanın İslam ile tanışmasına veya İslam'a girmesine vesile oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, "Sadece Rotterdam'da değil, özellikle bugün Kral'ın yaş günü olması nedeniyle 15 şehirde stant kurduk. Kral Günü'nde birçok insan sokağa çıktığı için bizim için iyi bir fırsat oldu." diye konuştu.

Etkinliğe katılarak hediye edilen Kur'an-ı Kerim'den alan Tara Mercera, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek "İnsanlara ilham vermek, İslam'ın başkalarıyla paylaşılarak ihtiyacı olanlara ve dinden uzaklaşmış olanlara İslam'ı anlatmak çok iyi bir eylem." değerlendirmesinde bulundu.

Mercera, "Evet okuyacağım. Çok ilginç olduğunu düşünüyorum. İncil'i okumuştum, şimdi de Kur'an'ı okuyacağım. Bana hangi bakış açısını vereceğine ve onda hangi güzellikleri bulacağıma bakacağım." dedi.

Daha önce hiçbir dini kitabı okumadığını söyleyen Silke Hofman da Kur'an-ı Kerim'in dağıtılmasının çok güzel olduğunu ve kesinlikle okuyacağını dile getirdi.

Aty Blaauboer da "Kesinlikle okuyacağım. Kur'an'dan alacağım güzellikleri torunlarıma aktaracağım." diye konuştu.

Hollanda'da "Kral Günü"

Hollanda'da Kral Günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Günler öncesinden kutlamalar için hazırlanan Emmen kentinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Kral Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima ile ailenin diğer üyeleri, halkı selamladıktan sonra düzenlenen şenliklere ve etkinliklere katıldı.

Turuncu renklerle donatılan ülkede, büyükşehirlerin yanı sıra diğer kentlerde de etkinlikler düzenlendi. İnsanların turuncu kıyafetler giydiği ve sokaklarda geleneksel oyunları sahnelediği etkinliklere özel geleneksel yiyecekler hazırlandı.

Kral Günü'nde halk, sokaklarda tezgah açıp istediği ürünleri satabiliyor. Kurulan tezgahlarda genellikle ikinci el eşyalar satılıyor.

Daha önce "Kraliçe Günü" olarak kutlanan günün adı, Kral Willem Alexander'ın tahta geçmesiyle 11 sene önce "Kral Günü" olarak değiştirildi. Hollanda'nın milli bayramları arasında yer alan kutlamalar, Kraliçe Wilhelmina'nın doğum günü olan 31 Ağustos 1885'te başlamıştı.