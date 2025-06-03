Hollanda Hükümeti Dağıldı - Son Dakika
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Hollanda Hükümeti Dağıldı

03.06.2025 18:53
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Geert Wilders'in partisi koalisyondan çekilince Hollanda hükümeti istifa etti, yeni seçimler bekleniyor.

- Hollanda'da hükümet dağıldı

AMSTERDAM - Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Schoof, koalisyonun çöküşünün ardından yeni seçimlere kadar geçici olarak görev yapacak.

Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi hakimiyetindeki koalisyon hükümeti dağıldı. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Geert Wilders'in sabah saatlerinde partisi PVV'nin iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurmasının acil kabine toplantısı düzenledi. Başbakan Schoof toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin istifa kararı aldığını duyurdu. Schoof, "Özgürlük Partisi'nin koalisyondan çekilmesiyle birlikte yeterli parlamento desteğinden yoksun olduğumuz sonucuna vardık" dedi. Schoof, hükümetin istifasını Hollanda Kralı Willem-Alexander'a sunacağını belirtti. Wilders'ın çekilme kararının "sorumsuz ve gereksiz" olduğunu ifade eden Schoof, "Benim açımdan bu, olmamalıydı. Son günlerde parti liderlerine kabinenin çökmesinin gereksiz ve sorumsuz olacağını defalarca söyledim. Hem ulusal hem de uluslararası alanda kararlılık gerektiren büyük zorluklarla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Wilders'ın PVV partisinden bakanlar kabineden ayrılırken, diğer bakanların yeni seçime kadar geçici hükümette göreve devam etmesi bekleniyor.

Göç planına destek istemişti

Aşırı sağcı Wilders sabah saatlerinden yaptığı açıklamada, diğer üç koalisyon ortağının sığınma ve göç konusundaki fikirlerini desteklemeye yanaşmaması nedeniyle Özgürlük Partisi'ni iktidar koalisyon çekme kararı aldığını duyurmuştu. Wilders sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sığınma planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, sınırların güvenliğinin sağlanmasını, devriye amacıyla ordunun görevlendirilmesini, mülteci konaklama tesislerinin kapatılmasını ve tüm Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesini içeren göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu. Wilders dün diğer 3 parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde koalisyondan çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

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