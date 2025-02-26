Honduras Devlet Başkanı'nın Helikopteri Acil İniş Yaptı

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- Honduras Devlet Başkanı Castro'nun helikopteri acil iniş yaptı

TEGUCİGALPA - Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, sis nedeniyle dağlık bir bölgeye acil iniş yaptı.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun bulunduğu helikopter, San Pedro Sula'dan başkent Tegusigalpa'ya uçuşu sırasında görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Santa Cruz de Yojoa kasabasındaki dağlık bir bölgeye acil iniş yaptı. Devlet Başkanı Castro ve beraberindekiler helikopterden güvenli bir şekilde dışarı çıktı. Castro yaptığı açıklamada, sis nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Çok fazla sis vardı, hava çok kapalıydı, San Pedro'ya geri dönmeye çalıştık. Çok şükür ki hepimiz iyiyiz. İniş için iyi bir yer bulduk" ifadelerini kullandı.