Hong Kong'da 45 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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Hong Kong'da 45 Kişiye Hapis Cezası

45 kişi, ulusal güvenlik yasasına göre hükümeti devirme komplosu suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

19.11.2024 15:42
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HONG KONG, 19 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong'da 45 kişi ulusal güvenlik yasası uyarınca "hükümeti devirme amacıyla komplo kurma" suçundan 50 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesi salı günü Batı Kowloon Sulh Ceza Mahkemeleri'nde düzenlenen dava duruşmasında cezaları açıkladı.

Hong Kong'da 50'den fazla kişi, 2020'de sözde "ön seçim" düzenledikleri veya bu seçime katıldıkları şüphesiyle Ocak 2021'de "hükümeti devirme amacıyla komplo kurma" suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi Adalet Departmanı, bu kişilerin 47'si hakkında dava açmıştı. Aralarında Benny Tai ve Wu Chi-wai, Lam Cheuk-ting ve Alvin Yeung gibi eski milletvekillerinin de bulunduğu sanıklar, hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlanıyordu.

Dava, Yüksek Mahkeme'ye sevk edilmeden önce ilk olarak 1-4 Mart 2021 tarihlerinde Batı Kowloon Sulh Ceza Mahkemeleri'nde görüldü. Duruşmalar sırasında 31 kişi suçunu kabul ederken, 16 kişi suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme, yapılan duruşmaların ardından 30 Mayıs 2024 tarihinde suçunu kabul etmeyen 16 kişi hakkındaki kararını verdi. 14 kişi suçlu bulunurken 2 kişi beraat etti.

Yüksek Mahkeme salı günü ise suçlu bulunan 45 kişiye ceza vermek üzere toplandı.

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da 45 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

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