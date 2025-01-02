Hongqi, 2024'te Rekor Satış Hacmine Ulaştı - Son Dakika
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Hongqi, 2024'te Rekor Satış Hacmine Ulaştı

Hongqi, 2024\'te Rekor Satış Hacmine Ulaştı

Hongqi, 2024'te yıllık 411.777 araç satarak %17,4 büyüme kaydetti ve rekor kırdı.

02.01.2025 12:51
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CHANGCHUN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden FAW Grubu'na ait ikonik sedan markası Hongqi, 2024'te yıllık satış hacminin ilk kez 400.000 adedi aştığını duyurdu.

Şirketin çarşamba günü açıkladığı rakamlara göre, Hongqi'nin 2024 satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,4 artışla 411.777 adete ulaşarak rekor kırdı. Böylece satışlarda yedi yıl üst üste büyüme kaydedildi.

Grubun yeni enerjili araç satışları da yüzde 43,7 artışla 115.000 adede yükseldi.

Çincede "Kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, Çin'in ikonik sedan markası. 1958 yılında kurulan markanın araçları, ulusal kutlamalardaki geçit törenlerinde kullanıldı.

Modelin üreticisi FAW Grubu, 1953 yılında Çin'in otomobil endüstrisinin beşiği olarak kabul edilen Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da kuruldu.

Grup, 2024 yılında toplam 3,2 milyon araç satışı gerçekleştirerek, 550 milyar yuanın (76,5 milyar ABD doları) üzerinde gelir elde etti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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