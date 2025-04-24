Hongqi\'den Küresel Büyüme Planı

CHANGCHUN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Çin FAW Grubu, otomobil markası Hongqi'ye yönelik iddialı bir kalkınma planı açıkladı. Grup, beş yıl içinde Hongqi satış ve servis noktalarını 1.000'e çıkararak 100'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamada Güneydoğu Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi pazarlarda 5 denizaşırı merkez kümesi kurulacağı belirtildi. Şirket ayrıca daha yerel düşük karbonlu Ar-Ge merkezleri, tedarik zinciri ve operasyon merkezleri kurarak yıllık 200.000 aracı aşan bir denizaşırı üretim kapasitesine ulaşıp, üretimin ilk ve son aşamalarındaki sektörlerde 20.000'in üzerinde yeni istihdam yaratmayı hedefliyor.

Hongqi Marka Operasyonları Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Changqing, üç ana teknolojik platformları olan Hongqi Tiangong elektrikli araç platformu, Hongqi Honghu hibrit araç platformu ve Hongqi Jiuzhang akıllı araç platformundan yararlanarak dünya çapında 20'den fazla yeni model sunmayı planladıklarını belirtti.

Liu, "Planımız, Hongqi markasını tam anlamıyla dünya çapında tanınan Doğu'ya ait bir kültür ikonu haline getirecek" dedi.

Çincede "kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, Çin'in ikonik otomobil markası konumunda. 1958 yılında oluşturulan markanın araçları, Çin'deki ulusal kutlamalardaki geçit törenlerinde kullanıldı ve ün kazandı.

Hongqi an itibarıyla satışta bulunan benzinli, tamamen elektrikli, plug-in hibrit elektrikli ve genişletilmiş menzilli elektrikli olmak üzere 18 farklı araç modeliyle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Hongqi, 2024'te ulaştığı 411.777 araç satışıyla üst üste yedinci yılda da büyümesini sürdürdü.