Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Cankurtaran Soğuk Su mevkiinde Mehmet Karabulut'a ait restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, büyük bölümü ahşap olan restoranı kısa sürede kapladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen işletmede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hopa'da Restoran Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?