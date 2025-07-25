Hozat\'ta Orman Yangınına Müdahale

Tunceli'nin Hozat ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.
Boydaş köyü Amutka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Hozat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aralarında gönüllülerin de bulunduğu ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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