HSK'dan Yükselme Listesi

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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görev sürelerini tamamlayıp yükselmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarına göre, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla görev sürelerini tamamlayıp, yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarından oluşan personelin isim listesi Resmi Gazate'de yayımlandı. Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimleri yer almayan adli personelin 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebileceği belirtildi.