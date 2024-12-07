HTŞ, Dera'nın Kuzeyine Girdi

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(ANKARA) - Heyet Tahrir eş-Şam(HTŞ) komutanı Hassan Abdul Ghany, Dera'nın kuzeyindeki Sanameyn'e girdiklerini bildirerek, Şam'ın güney kapısına 20 kilometreden daha yakın bir mesafede bulunduklarını duyurdu.

Suriye'de silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlayan saldırıları devam ediyor. HTŞ komutanı Hassan Abdul Ghany, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Dera'nın kuzeyindeki Sanameyn'e girdiklerini, Şam'ın güney kapısına 20 kilometreden daha yakın bir mesafede bulunduklarını söyledi.

Dera, Suriye'de 2011 yılında ayaklanmanın başladığı yer olarak biliniyor.