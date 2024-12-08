HTŞ Lideri Şam'a Ulaştı

(ANKARA) - El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütünün gerçek adı Ahmed el Şaraa olan lideri Ebu Muhammed el-Colani, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden saatler sonra Şam'a ulaştı.
HTŞ terör örgütü ve beraberindeki cihatçı grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından HTŞ'nin telegram kanalları üzerinden yapılan açıklamada, gerçek adı Ahmed el-Şaraa olan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Şam'a ulaştığı ve yere diz çökerek şükrettiği belirtildi. HTŞ tarafından paylaşılan görüntülerde Colani'nin Şam'da yere diz çöküp alnını yere koyduğu görülüyor.
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