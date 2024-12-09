HTŞ, Rus Üslerini Ele Geçirdi

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(ANKARA) - Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı gruplar, Rus askeri üslerinin bulunduğu Lazkiye ve Tartus'un kontrolünü tamamen ele geçirirken; Rus üslerinin faaliyetlerine devam ettiği ve silahlı grupların Rus üslerine girmediği bildirildi.

Rus askeri üslerinin bulunduğu Suriye'nin liman kentleri Lazkiye ve Tartus'un kontrolü HTŞ öncüğündeki silahlı muhalif gruplarca ele geçirilirken; Rusya devlet haber ajansı TASS yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde silahlı grupların Rus askeri üslerine girmediği ve üslerin normal şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti. TASS'ın haberinde, 8 Aralık'ta şehir merkezine ulaştığı aktarılan silahlı muhaliflerin havaya ateş açtığı ancak Rus askeri personeline tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Rusya, Tartus Deniz Üssü ile Lazkiye'de Hmeymim Hava Üssü'nü kontrol etmeye devam ediyor.