Hudeyde'de Yeni Saldırılar - Son Dakika
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Hudeyde'de Yeni Saldırılar

ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde kentinde Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

16.12.2024 11:01
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ADEN, 16 Aralık (Xinhua) -- Husi askeri yetkilileri, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'in batısında Kızıldeniz kıyısında yer alan stratejik Hudeyde kentindeki hedeflere "yeni bir saldırı" düzenlediğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta bölgesini hedef aldığı belirtilirken, hava saldırısına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Husi grubuna yakın yerel isimler, Hudeyde'ye yönelik hava saldırısında "Husilerin önemli bir askeri bölgesinin hedef aldığını" söyledi.

Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerini roket ve İHA'larla hedef alıyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" gemilere saldırılar düzenliyor.

Buna karşılık bölgede konuşlu ABD-İngiliz deniz koalisyonu ocak ayından bu yana grubu caydırmak amacıyla Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

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