ABD\'de helikopter Hudson Nehri\'ne düştü

ABD'nin New York kentinde helikopter düştü.
New York Polis Departmanı (NYPD), helikopterin Hudson Nehri'ne çakıldığını belirterek, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildiğini aktardı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin nehre düştüğü sırada içerisinde kaç kişinin bulunduğu ve ölü ya da yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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