Samsun'un Terme ilçesinde bir hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (38) bulunduğu adresi belirledi.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu hükümlüyü yakaladı.
S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hükümlü Terme'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?