Humus et-Tenf'te mayın temizliğinde patlama oldu, bir asker öldü, bir asker yaralandı

ŞAM (AA) – Suriye'nin Humus iline bağlı et-Tenf bölgesinde, "savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları sırasında" meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, biri de yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Humus kırsalındaki et-Tenf bölgesinde yürütülen mayın ve savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları esnasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Mayın patlamasında Askeri Mühendislik İdaresi bünyesinde görev yapan bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralandığı belirtildi.

Humus'un et-Tenf bölgesi, Suriye devrimi boyunca stratejik konumu ve ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne ev sahipliği yapmıştı.