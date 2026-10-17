Humus et-Tenf'te mayın temizliğinde patlama oldu, bir asker öldü, bir asker yaralandı - Son Dakika
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Humus et-Tenf'te mayın temizliğinde patlama oldu, bir asker öldü, bir asker yaralandı

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Suriye Savunma Bakanlığı, Humus kırsalındaki et-Tenf bölgesinde mayın ve savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları sırasında patlama yaşandığını açıkladı. Askeri Mühendislik İdaresi bünyesinde görev yapan bir asker patlamada hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.

ŞAM (AA) – Suriye'nin Humus iline bağlı et-Tenf bölgesinde, "savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları sırasında" meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, biri de yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Humus kırsalındaki et-Tenf bölgesinde yürütülen mayın ve savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları esnasında patlama meydana geldiği bildirildi.

Mayın patlamasında Askeri Mühendislik İdaresi bünyesinde görev yapan bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralandığı belirtildi.

Humus'un et-Tenf bölgesi, Suriye devrimi boyunca stratejik konumu ve ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA
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