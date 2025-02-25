Hunan'da Tekne Kazası: 2 Ölü

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CHANGSHA, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir yolcu teknesi ile bir atık petrol toplama gemisinin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişiye ulaşılamıyor.

Kaza salı günü saat 10.00 civarında Yuanling ilçesine bağlı Qinglang kasabasındaki Yuanshui Nehri'nde meydana geldi. İlçe yetkililerine göre kaza anında yolcu teknesinde 12 kişi bulunuyordu.

Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun stabil olduğu bildirildi. Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıpların aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.