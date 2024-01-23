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Husiler, ABD'nin gerilimi azaltma girişimine misliyle karşılık vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Husiler, ABD'nin gerilimi azaltma girişimine misliyle karşılık vereceğini açıkladı

Yemen'deki Husiler, ABD'nin gerilimi azaltmaya yönelik herhangi bir girişiminin kendileri tarafından da misliyle karşılık bulacağını açıkladı. Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, savaş istemediklerini ancak eylemlerle ilgilendiklerini belirtti. İzzi, Husilerin Washington'un gerilimi azaltma girişimine misliyle karşılık vereceğine işaret etti.

Husiler, ABD\'nin gerilimi azaltma girişimine misliyle karşılık vereceğini açıkladı
23.01.2024 - 18:43,  Güncelleme: 18:44
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Yemen'deki Husiler, ABD'nin gerilimi azaltmaya yönelik herhangi bir girişiminin kendileri tarafından da misliyle karşılık bulacağını açıkladı.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington savaş istemediğini söylüyor ama biz sözlerle değil eylemlerle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Husilerin savaş istemediğini kaydeden İzzi, Husilerin Washington'un herhangi bir gerilimi azaltma girişimine misliyle karşılık vereceğine işaret etti.

İzzi ayrıca, sadece barış için savaştıklarını ve bunu da rakiplerinin seçtiği şekilde başarmaya çalıştıklarını aktararak, "Savaşta da barışta da güvenilirliğimiz yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, bugün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetmişti.

Seri, savaş uçaklarının 12'si Sana ve kırsalına, 3'ü Hudeyde, 2'si Taiz, 1'i Beyda kentine olmak üzere toplam 18 saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

Sözcü Seri dün de, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, Aden Körfezi'nde ABD kargo gemisi OCEAN JAZZ'ı gemisavar füzeleriyle hedef aldığını söylemişti.

Kaynak: AA
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