Husiler'den USS Truman'a Yeni Saldırılar

SANA, 2 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, son 24 saat içinde uçak gemisi USS Harry S. Truman'a ve ona eşlik eden Kızıldeniz'in kuzeyindeki savaş gemilerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Husiler'e ait El-Mesira televizyonu tarafından çarşamba günü erken saatlerde yayımlanan bir açıklamada, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, grubunun füze ve insansız hava araçları kullanarak 3 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Seri, "Operasyonlarımız bölgedeki savaş gemilerini hedef alarak Amerikan düşmanına karşı artan bir hızla devam edecek" dedi ve "Operasyonlarımız İsrail'in Gazze'ye karşı savaşı durana kadar durmayacak" sözlerini ekledi.

ABD Donanması konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Husi medyası ve bölge sakinleri, salı günü Yemen'in batısındaki Hudeyde'nin merkezindeki Mansuriye ilçesinde bir "su projesini ve binasını" hedef alan yeni ABD hava saldırılarında en az 3 kişinin öldüğünü söyledi.