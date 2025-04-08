Husilerin İstihbarat Yöneticisi ABD Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
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Husilerin İstihbarat Yöneticisi ABD Hava Saldırısında Öldürüldü

Yemen'de Husilerin istihbarat yöneticisi Abdunnasır Serhan el-Kemali, ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybetti.

08.04.2025 17:16
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Yemen'deki İran destekli Husilerin istihbarat yöneticisi Abdunnasır Serhan el-Kemali'nin, ABD'nin ülkeye düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, "Güvenlik ve İstihbarat Birimi" yöneticilerinden Albay Abdunnasır Serhan el-Kemali için taziye mesajı yayımladı.

Meşat, Kemali'yle ilgili "O, saldırılara karşı ulusal duruşlarıyla öne çıkan biriydi." ifadelerini kullandı.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan haberde de Kemali'nin Taiz vilayetinde düzenlenen törenden sonra toprağa verildiği bilgisi paylaşıldı.

Arap basınında yer alan haberlerde ise Husilere bağlı "Güvenlik ve İstihbarat Birimi" yöneticilerinden Kemali'nin ABD'nin ülkeye yönelik hava saldırılarında öldürüldüğü ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin dün gece başkent Sana ile Marib ve Hudeyde kentlerine 22 hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerin İstihbarat Yöneticisi ABD Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika

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