Husilerin sözcüsü, Suudi Apache helikopterinin Necran yakınında düşürüldüğünü iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Husilerin sözcüsü, Suudi Apache helikopterinin Necran yakınında düşürüldüğünü iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopterin Necran yakınlarında düşürüldüğünü iddia etti. Seri, helikopterin Husi mevzilerine saldırı sırasında uygun bir silahla düşürüldüğünü öne sürdü; Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin Necran yakınlarında Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüğünü iddia etti.

Seri, helikopterin sınır bölgesindeki Husilere ait mevzilere yönelik saldırı faaliyetlerinde bulunduğu sırada uygun bir silahla düşürüldüğünü öne sürdü.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
21:54
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
20:41
Bakü Büyükelçiliği, Fidan’a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
19:33
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 22:09:07. #7.13#
SON DAKİKA: Husilerin sözcüsü, Suudi Apache helikopterinin Necran yakınında düşürüldüğünü iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei