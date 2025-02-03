Hutbe, İletişimde Anahtar Rol - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hutbe, İletişimde Anahtar Rol

Hutbe, İletişimde Anahtar Rol

Diyanet Başkanı Erbaş, hutbelerin sadece Cuma ve bayram değil, her zaman insanlara ulaşmanın yolu olduğunu vurguladı.

03.02.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sadece cuma günleri, sadece bayram günleri değil, diğer zamanlarda da insanlara ulaşabilmek için en önemli yol hitabet." dedi.

Erbaş, Hutbe Hizmetleri Çalıştayı açılış programında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Diyanet Akademisi'nde gerçekleşen programda Erbaş, hutbeleri sadece yurt içinde değil yurt dışında da milyonlarca insana ulaşmada en önemli vasıta olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de 22 milyon kişinin cuma hutbesi dinlediğini belirten Erbaş, Diyanet TV ve Diyanet Radyo vasıtasıyla evlerinde hutbe bekleyen binlerce ev hanımı bulunduğunu ifade etti. Erbaş, "Bu kadar önemli bir iletişim vasıtası, topluma dokunma vasıtası olan hutbeyle ilgili yapmış olduğumuz çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erbaş, DİB Teşkilat Kanunu'nun ilk maddelerine göre, görevlerinin toplumu din konusunda aydınlatmak ve inanç, ibadet, ahlak, muamelat konularında toplumu doğru bilgilerle donatmak olarak belirtildiğini, aynı zamanda Kur'an'ın da kendilerine yüklediği bir görev tanımı olduğunu vurguladı.

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun." ayetini anımsatan Erbaş, insanları hayra çağırmak, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek için var olan çeşitli yolların içinde en etkili yolun hutbe olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Veda Hutbesinin evrensel bir beyanname ve bütün hakların, özgürlüklerin vurucu bir şekilde ortaya konulması demek olduğunun altını çizerek, "Arafat'ta 100 binin üzerindeki insana, o günün şartlarında Allah resulü, efendimizin dile getirdiği hususlar esasında bizim için bir örnek. Sadece cuma günleri, sadece bayram günleri değil, diğer zamanlarda da insanlara ulaşabilmek için en önemli yol hitabet." ifadelerini kullandı.

Hutbeleri her hafta milyonlarca insana ulaştırdıklarını dile getiren Erbaş, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden birisinde bir Türk vatandaşı gitmiş olduğu camide, diyelim ki Japoncaya ya da Çinceye ya da İngilizceye, Fransızcaya çevirip internet ortamına yüklemiş olduğumuz hutbeyi dinlediğini bize ulaştırıyor mesela. Güney Afrika'dan bizim hazırladığımız bir hutbenin Güney Afrika'da okunduğunu bize söylediği zaman hem mutlu oluyoruz, hem de sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Programa katılan Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de hutbelerin hazırlanması ve camilerde okutulması sürecini hassasiyetle yürüttüklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hutbe, İletişimde Anahtar Rol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hutbe, İletişimde Anahtar Rol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.