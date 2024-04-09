Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika
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Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, şehitlikleri ziyaret etti

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, şehitlikleri ziyaret etti

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

09.04.2024 15:35
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Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

Sefer, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek, kabirlerin başında dua etti.

Daha sonra şehit ailelerine evlerinde ziyarette bulunan Sefer, bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: AA

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