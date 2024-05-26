Güncel

Hüyük'te şükür ve yağmur duası gerçekleştirildi.

Kapalı pazar yerinde başlayan etkinlikte halka etli pilav, lokma tatlısı, ikram edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz dua etti.

Dua sonrası başlayan yağış vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "İnşallah hayırlara vesile olur, bereketli yağışlar olur. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırlarımızı kabul buyursun." dedi.