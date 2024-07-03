Hüyük'ün Görünmez Mahallesinde Yangın: 2 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu

Hüyük'ün Görünmez Mahallesinde çıkan yangında 2 dönüm buğday tarlası yandı.
Görünmez mahallesinde Mevlüt Selek'e ait evin arka bahçesinde hayvan barınağının yanında başlayan yangın büyüyünce barınağın yanında bulunan saman balyaları ve 2 dönümlük buğday tarlası kül oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürdü.
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