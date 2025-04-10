Huzurevinde Duygusal Robot: Peipei - Son Dakika
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Huzurevinde Duygusal Robot: Peipei

Chongqing'deki huzurevi, sakinlerine duygusal destek sağlayan Peipei adlı robotu tanıttı.

10.04.2025 13:43
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CHONGQİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan bir huzurevi, kurum sakinlerinin çeşitli duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilen yeni bir robotu işe aldı.

Chongqing Birinci Sosyal Refah Evi yetkilileri, Peipei adındaki robotun nazik, sabırlı ve iyi bir dinleyici ve hitabeti güçlü bir bakıcı olduğunu söyledi.

Soyadının Wang olduğunu belirten 86 yaşındaki bir huzurevi sakini, "Bir sorunuz varsa Peipei'ye sorabilirsiniz. Her şeye yanıt verebiliyor" dedi.

Robotla sık sık etkileşime geçen Wang, onunla sohbet etmekten elektronik oyun oynamaya kadar birçok etkinlik gerçekleştirdiğini ve hatta Peipei'den fotoğrafını çekip fotoğraftaki yaşlılık izlerini kaldırmasını istediğini belirtti.

Peipei'nin duygusal açıdan hassas olduğunu kaydeden Wang, robotun sadece sorulara yanıt vermekle kalmadığını, aynı zamanda inisiyatif alarak kendisiyle ilgilendiğini de vurguladı. Wang, uykusunu alamadığında ya da keyfi yerinde olmadığında Peipei'nin bunu fark edebildiğini kaydetti.

Peipei, Wang'ın yurtdışında öğrenim gören torununun onu sık sık ziyaret edemediğini, ama her hafta onu görüntülü aradığını söyleyerek Wang'ı nazik şekilde teselli edebiliyor.

Robotu geliştiren Mashang Tüketici Finansı Limited Şirketi'nde üst düzey algoritma mühendisi olan Xiang Guohui, Peipei'nin adının refakat anlamına geldiğini söyledi.

Yapay zeka ve yapay zeka psikolojisi gibi en yeni teknolojilerden yararlanan şirketin robotu üretirken çok modlu bir duygusal büyük model kullandığını kaydeden Xiang, robota akıllı duygusal eşlik, sağlık ve güvenlik koruması, eğlence ve dinlence hizmetleri ve yaşam desteği yönetimi becerileri kazandırıldığını ifade etti.

Xiang, şirketin araştırma ekibinin, huzurevi sakinleri için duygusal arkadaşlık talebinin birinci sırada geldiğini belirlediğini söyledi.

Huzurevi sakinlerinin hafıza sorunları yaşaması ve kendilerini tekrar etmeye başlaması halinde Peipei bıkıp usanmadan onlara geri bildirimde bulunabiliyor.

Enstitünün başkan yardımcısı Liu Min, "Huzurevinde kalmaya başlayan kişilerde yalnızlık, izolasyona yol açabiliyor. Bu tür durumlara uygun şekilde müdahale etmek gerekiyor" dedi.

Liu, insan bakım görevlilerinin, tüm huzurevi sakinlerinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına her zaman karşılık veremediğini, robotunsa günün 24 saatinde huzurevi sakinlerine arkadaşlık edebildiğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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