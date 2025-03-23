İBB Başkanı İmamoğlu Hakkında Terör ve Yolsuzluk Soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı. Raporda Ekrem İmamoğlu'nun adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı ve Balıkesir, İstanbul ve Çanakkale illerinde bulunan 17 adet taşınmazı satış yoluyla elde ettiği yer aldı. Raporda ayrıca babası Hasan İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Balıkesir- Erdemir'de konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla geçtiği yer aldı.

İNTERNET SİTESİNİN ALTINDA FARKLI İSİMLER ÇIKTI

Hazırlanan raporda, 2020-2025 yılları arasında Ekrem İmamoğlu hakkında 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetlerinde kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'basit tehdit', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'görevi kötüye kullanma', 'cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesin engellemek', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları bulundu. Raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın 03 Mart 2025 tarihli yazısı da yer aldı.

ERKAN KARAASLAN İLE 1 MİLYON 754 LİRA DANIŞMANLIK ANLAŞMASI

FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer Belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 liralık danışmanlık ücreti aktarıldığı raporda yer aldı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı konusundaki istihbari nitelikte bilgide adının geçtiği de raporda belirtildi.