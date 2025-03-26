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İBB Başkanvekili Seçimi: Nuri Aslan Görevde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan İBB Meclisi başkan vekilliği seçiminde CHP'li Nuri Aslan, 177 oy alarak başkanvekili seçildi.

26.03.2025 16:15  Güncelleme: 17:44
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(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanması üzerine bugün İBB Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 3. tur oylamada 177 oy alan CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekren İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından belediye meclisi bugün İmamoğlu'nun koltuğuna vekaleten oturacak ismi belirlemek üzere toplandı. Saraçhane'de meclis binasında gerçekleşen toplantıya Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ yaptı. Gümüşdağ'ın yaptığı açılış konuşması sonra AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş "Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak Belediye Başkan Vekilliğine, büyükşehir meclis üyemiz Zeynel Abidin Okul'u aday gösteriyoruz" dedi. Ardından CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan söz alarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne büyükşehir belediye meclis üyemiz Nuri Aslan'ı aday göstermekteyiz" dedi.

Adaylar açıklanmasının ardından birinci tur için oylamaya geçildi. Meclise kurulan 4 kabine meclis gelen meclis üyeleri oylarını kullandı.

185 meclis üyesi sayısına sahip olan CHP, dört belediye başkanı ile 5 meclis üyesi toplam 9 kişinin tutuklu olması nedeniyle 176 meclis üyesi oy kullandı. Buna karşılık ise 122 AKP meclis üyesi, 6 MHP meclis üyesi, 2 BBP meclis üyesi, bir de bağımsız meclis üyesi oy kullandı. Birinci tur seçim sonuçları saatler 14.40'ı gösterdiğinde açıklandı. CHP'nin adayı Nuri Aslan 173 oy ile Zeynel Abidin Okul 123 oy ile tamamlandı. 5 oy ise geçersiz çıktı. Oylamanın 3'de 2'si sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda ise CHP'nin adayı Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. Meclis üye tam sayısının üçte iki tam çoğunluğu sağlanamadığından dolayı 3. Tura geçildi. İkinci turda geçersiz oy çıkmadı.

3. turda ise 177 oy alan CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.Zeynel Abidin Okul 125 oy alırken, geçersiz oy çıkmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanvekili Seçimi: Nuri Aslan Görevde - Son Dakika

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