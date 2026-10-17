İBB'nin Çatalca'da açtığı yol sağanak sonrası çamurda kamyonları mahsur bıraktı - Son Dakika
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İBB'nin Çatalca'da açtığı yol sağanak sonrası çamurda kamyonları mahsur bıraktı

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İBB\'nin Çatalca\'da açtığı yol sağanak sonrası çamurda kamyonları mahsur bıraktı
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İBB, Çatalca'da Başakköy ve Kalfaköy mahallelerindeki ağır vasıta trafiği ve çevre kirliliğini azaltmak için ormanlık alanda alternatif güzergah açtı. Sağanak sonrası zemin yumuşadı, yolda çökmeler oluştu ve hafriyat kamyonları çamura saplanarak mahsur kaldı.

Çatalca'da ağır vasıta trafiğini önlemek amacıyla açılan alternatif yol, sağanak yağışın ardından çamura dönüştü. Zeminde çökmelerin yaşandığı yolda hafriyat kamyonları mahsur kaldı.

İBB, Başakköy ve Kalfaköy Mahallelerindeki ağır vasıta trafiği ile çevre kirliliğini azaltmak için ormanlık alanda alternatif bir güzergah oluşturdu. Ancak yeni açılan yol, bölgede etkili olan sağanağın ardından kullanılamaz hale geldi. Yağış nedeniyle zeminin yumuşadığı ve yolun farklı noktalarında çökmelerin meydana geldiği görüldü. Bazı hafriyat kamyonları çamura saplanarak yolda kaldı. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çektikleri güzergahtaki durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
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