AK Parti\'den Tunceli\'nin Çemişgezek Belediye Başkanlığına İbrahim Enes Somyürek seçildi

Etimesgut'ta engelli ve bakıma muhtaç hayvanlar için yaşam alanı kuruldu

Patileri Koruma Derneği (PATİKO) tarafından Etimesgut'ta engelli ve bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için 5 dönüm arazi üzerine kurulan yaşam alanı, aralarında engellilerin de bulunduğu 400 köpeğin yuvası oldu. Dernek başkanı Arzu Akkoç, hayvanların ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilendiklerini ve tedavi ettiklerini belirtti. Yaşam alanında veteriner hekimler tarafından tedavi edilen köpekler, yürüteç ve protez desteğiyle tekrar yürüyebiliyorlar.