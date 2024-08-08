İçişleri Bakanı: 'Mercek-22' Operasyonunda 1847 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Mercek-22' Operasyonunda 1847 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Mercek-22\' Operasyonunda 1847 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik 'Mercek-22' operasyonlarında 1847 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon sonucunda toplam 1790 silah ele geçirildi.

08.08.2024 09:10
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik 'Mercek-22' operasyonlarında 1847 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 78 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik 'Mercek-22' operasyonlarında 1847 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu; evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 1055 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 405 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1790 silah ele geçirildi. Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Mercek-22' Operasyonunda 1847 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Mercek-22' Operasyonunda 1847 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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