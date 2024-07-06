İçme sularının içinden çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika
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İçme sularının içinden çıkanlar pes dedirtti

Karabük'te faaliyet gösteren bir otelin sipariş verdiği içme sularının içinden çıkanlar, otel çalışanlarını şaşırttı. Otel yöneticisi sorunu çözemeyince konuyu mahkemeye taşıdı.

06.07.2024 23:29
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İçme sularının içinden çıkanlar pes dedirtti

KARABÜK - Karabük'te bir otelin sipariş verdiği içme sularının içinden çıkanlar şok etti.

Karabük'te faaliyet gösteren Kanyon Vadi isimli bir otel, 35 koli içme suyu siparişi verdi. Ancak teslimatın ardından otel çalışanlarını şaşırtan bir durum yaşandı. İddiaya göre minibarların içerisine konulan şişelerin içerisindeki suda yüzen cisimleri görenler neye uğradıklarını şaşırdı. Otel yöneticisi Dursun Yeniışık, firma ile iletişime geçse de sorunun çözülmemesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeniışık: "15 Haziran'da biz bayimize su siparişi verdik. Su siparişinde odalarımızdaki müşterilerimizden gelen şikayet konusunda baktığımızda suların içerisinde bakteri şeklinde bir takım şeyler çıktı" dedi.

Olayın ardından firma yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yeniışık: "Firma yetkilileri bize ulaşamadıklarını söylüyorlar. Biz firma yetkililerine telefon ve mail yoluyla yoluyla ulaştım. Ama bir türlü dönüş alamadım. En son avukatıma vermiştim bu konuyu. Avukatıma 'Biz firma yetkilisine ulaşamıyoruz' demişler. Telefonlarım 24 saat açık. Abant su yetkilileri bana ulaşamadığını, benimle diyalog kuramadığını söylüyor. Bunun çözümü oluşmadı. Yaklaşık iki haftadan beri bekliyorum" diye konuştu.

Yeniışık, hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olduğunu aktararak, avukatın konuyla ilgilendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Karabük, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçme sularının içinden çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika

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