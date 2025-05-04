Şırnak\'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyon kasasında tonlarca kaçak et ele geçirildi.
İdil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulak köyü yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Aramada, kamyonun kasasında Silopi ilçesinden İdil ilçesine getirildiği tespit edilen irsaliye ve faturası bulunmayan 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.
Mide bulandıran olayla ilgili ekipler, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.
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