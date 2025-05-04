Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi

Şırnak\'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun kasasında 2,5 ton faturasız ve irsaliyesiz kaçak et ele geçirildi. Mide bulandıran olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

04.05.2025 18:43
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Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyon kasasında tonlarca kaçak et ele geçirildi.

KAMYON KASASINDA TONLARCA KAÇAK ET

İdil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulak köyü yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Aramada, kamyonun kasasında Silopi ilçesinden İdil ilçesine getirildiği tespit edilen irsaliye ve faturası bulunmayan 2,5 ton kaçak et ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Mide bulandıran olayla ilgili ekipler, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi - Son Dakika
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