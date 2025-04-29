İdil'de Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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İdil'de Kaza: 5 Yaralı

İdil\'de Kaza: 5 Yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

29.04.2025 14:36
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Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 72 KC 907 plakalı tır ile Şükrü T. yönetimindeki 47 LJ 017 plakalı hafif ticari araç Mağara köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Kadife A. Hayrettin İ. ve Emin A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdil'de Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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