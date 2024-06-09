İdlib\'de su kuyusuna düşen çocuğun kurtarılması için çalışma başlatıldı

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İdlib'de oyun oynarken su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuğun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kuyunun yapısı çalışmaları zorlaştırsa da Beyaz Baretliler, en kısa sürede çocuğa ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, kuyuya güvenli bir şekilde inebilmek ve çocuğu zarar görmeden kurtarabilmek için özel ekipmanlar kullanıyor.

Arama kurtarma ekipleri, çocuğu sağ salim kuyudan çıkarmak için yoğun çaba harcarken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Çocuğun kurtarılması tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.

Vatandaşlar, hem kurtarma ekiplerine destek veriyor hem de dualarını eksik etmiyor.

Beyaz Baretliler, daha önce benzer olaylarda gösterdikleri üstün performansla tanınıyor ve bu olayda da aynı başarıyı göstermeleri umut ediliyor.