İETT Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
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İETT Şoförü Tutuklandı

Bakırköy'de otobüsüyle 80 yaşındaki kadına çarpan şoför, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

31.10.2024 17:46
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Bakırköy'de, kullandığı İETT otobüsüyle çarptığı 80 yaşındaki kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde dün meydana gelen ve Sevinç Tuna'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Murat Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Şahin, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç Tuna'ya Murat Şahin'in kullandığı 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarpmış, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Tuna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şoför gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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