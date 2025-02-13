İGA Akademi'ye Platin Akreditasyon - Son Dakika
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İGA Akademi'ye Platin Akreditasyon

İGA Akademi, ICAO'dan 'Platin/Mükemmeliyet Eğitim Merkezi' akreditasyonu aldı.

13.02.2025 12:48
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İstanbul Havalimanı'nın eğitim merkezi İGA Akademi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 45 ayrı kriterin değerlendirildiği Trainer Plus Programı'nın (TTP) en prestijli ünvanı olan "Platin/Mükemmeliyet Eğitim Merkezi" akreditasyonunu aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havacılık eğitiminde Türkiye'yi ve bölgesini küresel platformda temsil eden İGA Akademi, ICAO tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 130'a yakın üyesi bulunan program kapsamında "en üst seviye" üyeliğe ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında, havacılık eğitimlerini daha verimli ve standart hale getiren, sivil hava taşımacılığının güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini desteklemeyi amaçlayan uluslararası program kapsamında 45 ayrı kriterin değerlendirildiği kapsamlı bir sürecin ardından kazanılan akreditasyonda, İGA Akademi'nin katma değerli projeleri ve uzman personel yetiştirme vizyonu rol oynadı.

İGA Akademi'yi dünya çapında seçkin bir konuma taşıyan ödül, dün düzenlenen törenle takdim edildi.

IST Bilişim Genel Müdürü Reha Çetin ile İGA İnsan, Kültür ve Akademi Kıdemli Müdürü Tunç Cavcav, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, "ICAO Global Implementation Support Symposium 2025" kapsamındaki törende ICAO Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano ile Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar Gomez'den ödülü aldı.

İGA Akademi hakkında

Mayıs 2023'te ICAO TPP üyeliğine kabul edilen İGA Akademi, 2024 yılında "Bronz" üyelikten doğrudan "Altın Tam" üyelik seviyesine yükseldi, 2025 yılında "Training Center of Excellence-Platinum" ünvanını almaya hak kazandı.

100 binden fazla yerel, ulusal ve uluslararası katılımcıya sunduğu çeşitli programlar ve kurslarla, havacılık sektörüne uzman yetişmesinde önemli katkılar sağlayan akademi, "Geçici Personel Değişim Programları (Secondment)", "Kardeş Havalimanı Projeleri" ve ulusal/uluslararası eğitmen ağıyla global havacılık eğitiminde öncü bir merkez haline geldi.

İGA Akademi, "ICAO TrainAir Plus Steering Committee" üyeliği ile BM çatısı altında uluslararası havacılık regülasyonlarına yön veren çalışmalarda da aktif rol alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul Havalimanı, Havacılık, Eğitim, Güncel, Dünya, İGA, Son Dakika

Son Dakika Güncel İGA Akademi'ye Platin Akreditasyon - Son Dakika

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