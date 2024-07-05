Iğdır Belediyesi 204 İşçinin İş Akdini Sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Belediyesi 204 İşçinin İş Akdini Sonlandırdı

Iğdır Belediyesi, 204 işçinin iş akdine son verildiğini duyurdu. Belediye, yüksek maliyetler ve ödemelerin yapılamaması gibi nedenlerle işçilerin işine son verildiğini belirtti. İşçiler, belediye önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Belediye Başkanı ise işçilerin sorularını yanıtsız bırakarak ayrıldı.

05.07.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Belediyesi, 204 işçinin bugün itibarıyla iş akdine son verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapıldığı iddia edilerek, "Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan iş akdine son verilen işçiler, belediye önünde toplanarak karara tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, belediye önünde kendisini bekleyen işçilerin sorularını yanıtlamadan aracına binerek kurumdan ayrıldı.

Belediye önünde bekleyen işçilerin yanına gelen Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan ise belediye başkanından randevu talep ettiklerini, ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını söyledi.

İşçiler ile eş, dost ve ailelerinin alanda bulunduğunu ifade eden Bozan, şunları kaydetti:

"Burada herkes işine geliyor, işini yapıyor, işini kaytaran yok. Temizliğe de gidiyoruz, her işi de yapıyoruz. Kimse demesin iş verdik de gitmediler. Bayanlar da temizlik yapıyor, herkes de temizlik yapıyor. Verilen görevi herkes yapıyor. Ben baştan beri söylüyorum, iş yapmayan, göreve gitmeyen varsa, bankamatik işçisi varsa atalım. Böyle bir şey yok, ispat edemediler. Belediye başkanından randevu talep ettik. Müsait değilmiş randevumuzu kabul etmedi."

Kaynak: AA

Iğdır Belediyesi, Iğdır, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Belediyesi 204 İşçinin İş Akdini Sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 23:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır Belediyesi 204 İşçinin İş Akdini Sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement