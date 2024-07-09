Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkardı, Aileleri Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkardı, Aileleri Eylemlerine Devam Ediyor

Iğdır Belediyesi tarafından iş akdi sonlandırılan 204 işçi ve aileleri, belediye önünde kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor. Memur-Sen İl Temsilcisi ve yönetim kurulu üyeleri, işçilere destek vermek amacıyla ziyarette bulunarak belediyenin kararına tepki gösterdi. İşçilerin emeklerini savunacaklarını belirten Memur-Sen, belediyenin yanlış kararını bir an önce düzeltmesi gerektiğini vurguladı.

09.07.2024 18:43
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Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerine devam ediyor.

Belediye bünyesinde çalışırken cuma günü işlerine son verilen işçiler ile aileleri, karara tepki göstermek için belediye önünde kurdukları çadırda oturma eylemi başlattı.

Eylemlerini burada sürdüren işçileri ziyaret eden Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Erkan Çiğdem ve yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaparak belediyenin kararına tepki gösterdi.

Çiğdem, Iğdır Belediyesinin yanlış hesaplarla aldığı kararına bir an önce son vermesi gerektiğini belirtti.

204 işçinin emeğini, ekmeğini birilerinin iki dudağı arasında bırakmayacaklarını ifade eden Çiğdem, "Bunu bir kez daha söylüyoruz, belediye bir karar almış ve yanlış hesaplarla bu kararı almış. Biz bu yanlış uygulamanın bir an önce bitmesini istiyoruz, 35 derece sıcağın altında haklarını arayan emekçi kardeşlerimizin bu mübarek Muharrem ayında vebali kimseye kalmaz. Bizler Memur-Sen olarak bu hakkını arayan kardeşlerimize sonuna kadar destek vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Iğdır Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

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