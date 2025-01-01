Iğdır Belediyesi'nde İşten Çıkarılan 204 İşçi Çadırda Eylemde - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi'nde İşten Çıkarılan 204 İşçi Çadırda Eylemde

Iğdır Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan 204 İşçi Çadırda Eylemde

Iğdır Belediyesi'nde işten çıkarılan 204 işçi, işlerine geri dönmek için eylem çadırında 177 gündür mücadele ediyor. Yeni yıla çadırda 'hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla girdiler. 7 Ocak'ta mahkemeye girecek olan işçiler, hukuk mücadelesinden umutlu.

01.01.2025 00:20  Güncelleme: 00:22
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IĞDIR Belediyesi'nde çalışırken kendilerine gelen SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen 204 işçi, eylem yaptıkları çadırda 2025 yılına 'hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla girdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Iğdır'da belediye başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 belediye işçisi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. İşçiler, yazın 40 dereceyi geçen sıcakta, kışın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğukta eylem çadırını terk etmedi. İşlerine dönmek isteyen işçiler, günlerce kendilerine sığınak olan eylem çadırında 2024'e veda ederken 'hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla 2025'e 'merhaba' dedi.

7 OCAK'TA MAHKEME VAR

Iğdır Belediyesi önünde kurdukları eylem çadırında mücadele veren işçiler, 7 Ocak'ta başlayacak hukuk mücadelesinden umutlu olduklarını bildirdi. Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, şunları söyledi:

"DEM'li Iğdır Belediyesi,177 gün önce sendikamızı bağlı üyelerimizi işten çıkardılar. Herkes evinde yılbaşını geçirirken biz üyelerimizle birlikte eylem çadırında 177 gündür eksi 5 derecede eylem yapmaktayız. İnşallah haklı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İşimize dönene kadar çadırda eylemimize devam edeceğiz. 7 Ocak'ta mahkememiz var. Türk hukukuna güveniyoruz. İnşallah işimize döneceğiz. Buradan DEM'in eş başkanlarına da sesleniyorum; toplumsal barışı isteyenler, Iğdır'da önce işten atılanları işe alsınlar, sonra toplumsal barışı sağlasınlar."

EKMEK MÜCADELESİ

İşçilerden Akın Deniz Gültekin ise 177 gün önce işten çıkarıldıklarını belirterek yazın aşırı sıcaklarda, kışın aşırı soğuklarda mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti. Gültekin, 7 Ocak'ta görülecek davanın kendileri için hayırlı sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Gültekin, 2025 yılına herkes evinde girerken kendilerinin çadırda ekmekleri için mücadele ederek girdiklerini söyledi.

Yeni yılın kendileri için değişen rakamlardan ibaret olduğunu ifade eden Selma Yeşilkır da "Haklı mücadelemizi Allah'ın izniyle kazanıp evimize götürdüğümüz gün bize bayram olacak. Hukukun üstünlüğüne ve devletimize güveniyoruz" dedi.

Herkesin mutlu mesut şekilde yeni yıla girerken kendilerinin eksi 5 derecede eylemlerine devam ettiğini belirten Sevtap Aras, mağdur durumda olduklarını söyledi. 177 gündür çadırda beklediklerini anlatan Aras, haksız yere çıkarıldıklarını ve haklarını geri alacaklarını bildirdi.

İşçilerden Eyüp Emre Bayat, yetkililerden sorunlarına bir çözüm bulmalarını istediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Iğdır Belediyesi'nde İşten Çıkarılan 204 İşçi Çadırda Eylemde - Son Dakika

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