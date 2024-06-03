Iğdır'da 669 Bin 200 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da 669 Bin 200 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi

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Iğdır'da piyasaya sürülmek için hazırlanan ve piyasa değeri 669 bin 200 TL olan 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte paranın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine Karakoyunlu ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada bir çanta içerisinde toplam 669 bin 200 TL değerinde sahte para bulundu. Şüpheli tutuklandı.

03.06.2024 13:43
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IĞDIR'da piyasaya sürülmek için hazırlanan ve piyasa değeri 669 bin 200 TL olan 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceğini bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde belirlenen adrese baskın yaptı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, dedektör köpeği ile yapılan aramada bir çanta içerisinde toplam 669 bin 200 TL değerinde 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.

Haber Özkan AYDIN IĞDIR,

Iğdır\'da 669 Bin 200 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

Karakoyunlu, Iğdır, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 669 Bin 200 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 669 Bin 200 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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