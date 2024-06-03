Iğdır\'da 669 Bin 200 TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi

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IĞDIR'da piyasaya sürülmek için hazırlanan ve piyasa değeri 669 bin 200 TL olan 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceğini bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde belirlenen adrese baskın yaptı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, dedektör köpeği ile yapılan aramada bir çanta içerisinde toplam 669 bin 200 TL değerinde 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.

Haber Özkan AYDIN IĞDIR,