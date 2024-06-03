İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceğini bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Karakoyunlu ilçesinde belirlenen adrese baskın yaptı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, dedektör köpeği ile yapılan aramada bir çanta içerisinde toplam 669 bin 200 TL değerinde 2 bin 642 adet sahte 200 TL ile 1408 adet sahte 100 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da 669 Bin TL Değerinde Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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