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Iğdır'da İtfaiye Ekipleri Yanan Ahırdan 200 Küçükbaş Hayvanı Kurtardı - Son Dakika
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Iğdır'da İtfaiye Ekipleri Yanan Ahırdan 200 Küçükbaş Hayvanı Kurtardı

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'ndeki bir ahırda çıkan yangın, kısa sürede ot ve saman yığınlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek içindeki 200 küçükbaş hayvanı kurtardı. Ekip, ayrıca dışarıdaki ot ve saman yangınına da müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında 110 balya ot ve 5 ton saman zarar gördü.

Iğdır\'da İtfaiye Ekipleri Yanan Ahırdan 200 Küçükbaş Hayvanı Kurtardı
28.12.2023 - 10:55,
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Iğdır'da itfaiye ekipleri, yanan ahırdan 200 küçükbaş hayvanı canlı çıkardı.

Alikamerli Mahallesi'ndeki bir ahırda başlayan yangın, kısa sürede ahırın dışındaki ot ve saman yığınlarına da sıçradı.

Çevredekilerin durumu Iğdır Belediyesine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan ahırı söndürerek içindeki 200 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Ahırın dışındaki ot ve saman yangınına da müdahale eden ekip, yaklaşık 4 saatte yangını kontrol altına aldı.

Yangında 110 balya ot ve 5 ton saman yandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da İtfaiye Ekipleri Yanan Ahırdan 200 Küçükbaş Hayvanı Kurtardı - Son Dakika
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